Hotelangestellter stürzte in Hintertux mehrere Meter von Balkon

Hintertux – Ein Angestellter eines Hotels in Hintertux stürzte am Donnerstag – wie die Polizei berichtet wohl aufgrund einer starken Alkoholisierung – mehrere Meter über einen Balkon seines Personalzimmers. Der Mann unbekannten Alters blieb am gepflasterten Notausgang unter dem Balkon mit Verletzungen am Kopf und am rechten Arm liegen. Er hatte sich kurz vor 14 Uhr alleine in seinem Zimmer aufgehalten, als es zum Vorfall kam.