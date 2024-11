Tragischer Forstunfall: Mann stirbt bei Holzarbeiten in der Wildschönau

Der 59-Jährige wurde vermutlich von einem ungesicherten Baum getroffen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Oberau - Am Donnerstagnachmittag verunglückte ein 59-Jähriger bei Forstarbeiten in Oberau in der Wildschönau. Der Mann war rund 150 Meter von seinem Hof entfernt mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt.