Der Markt der kompakten SUVs ist seit Jahren hart umkämpft. Für Alfa Romeo war es daher an der Zeit, ihrem Stelvio – dem ersten SUV in der Markengeschichte – eine kleine Frischzellenkur zu spendieren und ihn so fit für die nächste Runde zu machen. Wir haben kürzlich überprüft, ob er gegen die modernere Konkurrenz nach wie vor Chancen hat.