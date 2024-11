Deutschlernen hängt sehr an Beziehung zwischen Schule und Eltern

Ilkay Idiskut hat als Volksschullehrerin in Wien viele Erfahrungen mit Klassen gesammelt, in denen der Großteil der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache hat. Viel hängt an den Eltern, meint die selbst aus der Türkei nach Österreich immigrierte Mutter. Aktuell ist im Kino der Dokumentarfilm „Favoriten“ zu sehen, für den Filmemacherin Ruth Beckermann Idiskut und ihre Klasse drei Jahre lang begleitet hat.