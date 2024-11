Auffahrunfall in Strassen: 28-jährige Mutter schwer verletzt

Strassen – Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag auf der B100 Drautalstraße im Strassener Ortsteil Tassenbach. Ein 59-Jähriger, der in Richtung Lienz unterwegs war, wollte gegen 11 Uhr an der Kreuzung mit der Gailtalstraße links zu einer Hauszufahrt abbiegen.