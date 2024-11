Tirols junge Ski-Talente greifen beim Weltcup in Levi an: „Sie „haben nichts zu verlieren“

Beim Damen-Slalom in Levi geht es für Tirols junges Duo am Samstag (10/13 Uhr, live ORF 1 und tt.om-Ticker) um Erfahrungen sammeln. Zwei müssen aber liefern.

Levi – Auch wenn zuletzt Schneefall eingesetzt hatte, so ganz winterlich wie gewollt präsentierte sich Levi nicht vor dem Damen-Slalom am Samstag (10/13 Uhr, live tt.com-Ticker). Doch mit dem ersten Torlauf im neuen Ski-Weltcup-Winter nimmt die Rennsaison langsam, aber sicher Fahrt auf.

Franziska Gritsch: Bis auf einen elften Rang in Courchevel (FRA) tat sich die 27-jährige Ötztalerin in der Vorsaison im Slalom schwer. Dennoch ist die ÖSV-Solistin, die mit ihrem Freund und Trainer Florian Stengg ein Privat-Team bildet, die stärkste Tirolerin im Starterfeld. Was sie zu leisten vermag, ist für Assinger die große Unbekannte. „Ich habe sie nie gesichtet, sie hat sich selbstständig vorbereitet. Im Riesentorlauf hat sie mit uns trainiert, im Slalom gab es keinen Vergleich“, erklärt der Kärntner. In Sölden sammelte Gritsch als 27. lediglich ein paar Punkte.