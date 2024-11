Russland stoppt Gaslieferungen an Österreich ab morgen

Wien/Moskau – Der erwartete Gaslieferstopp aus Russland kommt nun früher als gedacht – schon ab Samstag soll kein Gas mehr zur OMV nach Österreich kommen, wie die Plattform CEGH Remit Freitagnachmittag berichtete. Der heimische Energiekonzern hatte angekündigt, die Zahlungen einzustellen, um sich die in einem Schiedsverfahren zugesprochene Summe zurückzuholen. Für Österreich entsteht dadurch in diesem Winter keine Gasmangellage, hatte die OMV Mitte der Woche versichert.

Am Mittwoch waren dem Konzern im Streit mit Gazprom mehr als 230 Mio. Euro Schadensersatz unter den Regeln der Internationalen Handelskammer zugesprochen worden – die OMV will den Anspruch mit Zahlungsverpflichtungen an den russischen Gaslieferanten aufrechnen.

Die Auswirkungen für die österreichische Gasversorgung halten sich jedoch in Grenzen, wie OMV-Chef Alfred Stern erst am Donnerstag erklärt hatte. Denn der Öl- und Gaskonzern bereite sich seit drei Jahren auf dieses Szenario vor. Das alternative Gas komme aus Norwegen, aus eigener Produktion oder in Form von Flüssigerdgas per Schiff über Deutschland oder Italien. Und die Gasspeicher würden mit 95 Terawattstunden den heimischen Bedarf für mehrere Monate decken.