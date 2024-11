Neunjährige stürzte über Pistenrand: Heli-Bergungen nach Skiunfällen in Tirol

Tux, Sölden – Zu Einsätzen von Rettungshubschraubern kam es am Freitag nach Skiunfällen im Zillertal und Ötztal. Auf einer blauen Piste am Rettenbachferner in Sölden kam es gegen 10.30 Uhr zu einer heftigen Kollision zwischen einem 24-jährigen Niederländer und einem 44-jährigen Koreaner. Dabei erlitten beide Kopfverletzungen und mussten in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.