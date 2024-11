Niederländischer Regierung droht Bruch wegen Umgang mit antisemitischen Krawallen

Amsterdam – In den Niederlanden droht nach Medienberichten ein Bruch der Regierungskoalition im Zusammenhang mit den jüngsten antisemitischen Krawallen. Das Kabinett sei am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengetreten, berichteten die Sender NOS und RTL unter Berufung auf Regierungskreise. Zuvor habe die Staatssekretärin im Finanzministerium, Nora Achahbar, ihren Rücktritt eingereicht. Ihr seien Bemerkungen einiger Minister über die Gewalt in der Vorwoche zu weit gegangen.