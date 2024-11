Trauer in Tokio: Prinzessin Yuriko stirbt mit 101 Jahren

Tokyo – Prinzessin Yuriko von Japan ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Das kaiserliche Hofamt teilte mit, dass sie am Freitagmorgen (Ortszeit) im St.-Luke’s-Krankenhaus in Tokio verstarb. Yuriko war im März aufgrund eines leichten Hirninfarkts in das Krankenhaus eingeliefert worden. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, jedoch berichteten japanische Medien, dass sie an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sei.