Zehn tote Säuglinge nach Brand in indischem Krankenhaus

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus im nordindischen Jhansi sind nach Behördenangaben mindestens zehn Neugeborene zu Tode gekommen. "Zehn Säuglinge sind leider gestorben", sagte ein Vertreter der Regierung des Bundesstaates Uttar Pradesh am Samstag zum Brand von Freitagabend. "Sieben Leichen sind identifiziert. Drei Leichen wurden bisher nicht identifiziert", sagte der Sprecher.

Das Feuer war am Freitag gegen 22.30 Uhr (Ortszeit, 18 Uhr MEZ) auf der Neugeborenenstation der Klinik ausgebrochen. Das Nachrichtenportal "Times Now" berichtete, dass weitere 16 Säuglinge nach dem Brand in Lebensgefahr schwebten. Nach Angaben des Senders NDTV befanden sich insgesamt 54 Neugeborene auf der Station, als sich das Feuer entzündete.