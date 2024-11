Gegen Tabellenführer Krems gingen die Schwazer unter

Krems ‒ Nichts zu holen gab es für Sparkasse Schwaz Handball Tirol am zehnten Spieltag der Meisterliga-Saison in der Handball Liga Austria (HLA). Die Adler unterlagen dem UHK Krems am Freitag mit 26:38 (12:16) und kassierten die sechste Auswärtsniederlage.

„Insgesamt waren wir chancenlos, das muss man klar konstatieren. Uns haben in jedem Bereich die letzte Konsequenz und auch die Effizienz gefehlt“, meinte Schwaz-Coach Christoph Jauernik, „Das ist leider so, das müssen wir versuchen, schnellstmöglich abzuhaken. Es war für uns ein gebrauchter Tag, an dem wir nicht an unser normales Leistungsvermögen herangekommen sind.“