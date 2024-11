Glasbrennofen in Mutters löste Garagenbrand aus

Mutters – Freitagnachmittag um 17.50 Uhr mussten die Freiwilligen Feuerwehren in Mutters und Kreith zu einem Einsatz ausrücken. Was war passiert? Um 15 Uhr hatte ein 68-jähriger Österreicher in seiner Garage einen sogenannten Glasbrennofen eingeschaltet, den er um 17 Uhr noch einmal kontrollierte.