Mit Airsoft-Waffen auf Balkon in Innsbruck hantiert: Zwei Männer (29 und 28) angezeigt

Innsbruck – Freitag um 14.08 Uhr fuhren mehrere Polizeistreifen nach einer Anzeige zu einem Wohngebäude im Innsbrucker Stadtteil Mentlberg, nachdem eine Meldung eingegangen war, dass an einem Balkon zwei Personen mit Schusswaffen hantieren würden. Beim Eintreffen trafen die Beamten in der betreffenden Wohnung einen 28-jährigen Deutschen und einen 29-jährigen Russen an.