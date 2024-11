Toyota Proace Verso VIP im Test: Luxuriöser Komfort für Familien und Unternehmen

Der frisch überarbeitete Toyota Proace Verso verspricht Komfort und Flexibilität für Familien und Unternehmen gleichermaßen. Mit einer luxuriösen Ausstattung, einem starken Dieselmotor und einem durchdachten Raumkonzept will der japanische Hersteller die Herzen der Van-Fans erneut erobern. In der getesteten VIP-Variante zeigt sich der Proace Verso nicht nur als praktisches Nutzfahrzeug, sondern auch als komfortabler Begleiter auf langen Strecken.

Mit dem Toyota Proace Verso hat der japanische Autobauer einen echten Alleskönner auf die Straße gebracht: Der kürzlich überarbeitete Van verbindet die Geräumigkeit eines Nutzfahrzeugs mit dem Komfort einer Limousine. Ob als Familienfahrzeug oder als exklusiver Shuttle für Unternehmen – der Proace Verso macht in der VIP-Ausstattung eine ausgezeichnete Figur.

In der von uns getesteten Variante L1 Medium mit einem 2,0-Liter-Diesel und Automatik überzeugt der japanische Lademeister durch Ausstattung und Komfort, die man sonst in der Oberklasse sucht. Der Listenpreis liegt bei 58.290 Euro – plus Metallic-Lackierung ergibt sich ein Gesamtpreis von 59.200 Euro. Etwa 17.000 Euro davon entfallen auf Steuern, doch dafür erhält man ein echtes Luxusfahrzeug.