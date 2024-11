Tirols Skeleton-Ass Flock raste in Südkorea auf das Weltcup-Podest

Pyeongchang ‒ Janine Flock ist am Samstag mit einem Podestplatz in ihre bereits 15. Skeleton-Weltcup-Saison gestartet. Die 35-jährige Tirolerin musste sich beim Auftakt in Pyeongchang auf der Olympiabahn von 2018 nur der Britin Amelia Coltman geschlagen geben und wurde mit 0,08 Sekunden Rückstand Zweite. Die zweite Österreicherin, Anna Saulite, wurde 32.