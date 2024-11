Die Winterkrone landete auf hängenden Imster Köpfen, Austria Salzburg zog gleich

Imst überwintert in der Fußball-Westliga auf Platz eins, ärgerte sich am Samstag beim 2:2-Remis in Altach aber eine verspielte Führung. Verfolger Austria Salzburg (6:1-Sieg in Kufstein) zog nach Punkten gleich. Auch Reichenauer Minimalisten bleiben hartnäckig.