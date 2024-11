Zwei Autolenker bei Kollision an Kreuzung in Silz verletzt

Silz – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der Mötzer Dorfstraße. Gegen 10.45 Uhr war ein 48-Jähriger von Mötz kommend in Richtung Autobahnzubringer unterwegs und näherte sich einer Kreuzung, an der von rechts eine Gemeindestraße einmündet.