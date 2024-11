Zehnjährige bei Unfall in Jenbach verletzt: Lenker flüchtete

Jenbach – Bereits am Dienstag wurde bei einem Unfall an einem Schutzweg in Jenbach ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt. Gegen 11.50 Uhr wollte die Schülerin die Tratzbergstraße auf Höhe Feuerwehr in Richtung Kirche überqueren. Als sie noch am Gehsteig stand, touchierte sie ein Pkw mit Stoßstange bzw. Seitenspiegel im Bereich der linken Hand.