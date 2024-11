Nationalrat fasst Beschlüsse und kürt Volksanwältin

Der Nationalrat tritt am Donnerstag zu seiner zweiten Sitzung der neuen Legislaturperiode zusammen. Dabei kehrt bereits wieder eine gewisse Routine ein. So wird eine "Aktuelle Stunde" zur wirtschaftlichen Situation abgehalten und es fallen die ersten Gesetzesbeschlüsse mit einem neuen Sanktionen-Regime. Zudem wird Elisabeth Schwetz auf einem FPÖ-Ticket zur Volksanwältin bestimmt.

Erstmals ist es das Recht der Freiheitlichen, schon in der ersten echten Arbeitssitzung das Thema der "Aktuellen Stunde" zu entscheiden, war es doch bei der Nationalratswahl eine Premiere, dass sie Platz eins belegten. Ausgewählt hat man den Titel "Schluss mit der Zerstörung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen" - gerichtet an Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), den künftigen Gouverneur der Nationalbank.

Geleitet wird die Sitzung erstmals schon von Beginn an vom neuen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ). Dessen Rückkehr ins Parlament machte einen Platz in der Volksanwaltschaft frei. Dieser geht etwas überraschend an die bisherige Bezirkshauptfrau von Wels-Land, Elisabeth Schwetz. Ihre Wahl gilt als sicher. Schwetz wird an der Seite von Gaby Schwarz und Bernhard Achitz tätig sein.