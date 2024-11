Jakob Pöltl mit Punktebestleistung in der NBA

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) eine persönliche Punktebestleistung in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der 29-jährige Center aus Wien brachte es beim 123:126 n.V. der Toronto Raptors bei den Boston Celtics auf 35 Zähler. Hinzu kamen zwölf Rebounds zum siebenten Double-Double im Spieljahr. Ein Steal in 37:14 Minuten auf dem Parkett rundete die Statistik ab.