Einbruchserie in Wörgl: Mehrere Zehntausend Euro Schaden durch Diebstähle

Wörgl – In gleich fünf Mehrparteienwohnhausanlagen in Wörgl kam es zwischen Donnerstag 19 Uhr und Samstag 12 Uhr zu Einbruchdiebstählen. Die Täter verschafften sich dabei Zutritt in die Keller sowie Tiefgaragen, wo sie insgesamt neun Kellerabteile gewaltsam aufbrachen.