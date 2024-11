Lucky-Luke-Originale erzielten bei Auktion 2,2 Millionen Euro

Paris – Die Abenteuer des Cowboys Lucky Luke, Held der gleichnamigen Comicserie, zaubern auch Erwachsenen noch ein Lächeln ins Gesicht. Christie's versteigerte am Freitag erstmals Originale aus Lucky-Luke-Comics, eine „Weltpremiere“ nach Angaben des Auktionshauses. Die 50 Originalseiten des belgischen Zeichners Morris erzielten insgesamt knapp 2,2 Millionen Euro. Die meisten Einzelseiten wechselten für 60 bis 70.000 Euro den Besitzer.

„Das erinnert mich an meine Kindheit“, sagte Dominique Puts und beugte sich in der Galerie des Pariser Auktionshauses Christie's über eine schwarz-weiße Zeichnung einer Saloon-Szene. Der 67-Jährige ist schon seit sechs Jahrzehnten Fan und kennt jede Seite, wie er mit Stolz erzählte. „Aber mitbieten kann ich mir nicht leisten“, fügte er lächelnd hinzu.

„Morris ist der letzte Autor dieser Kategorie, der noch nicht auf dem Markt war“, sagt der Leiter des Verkaufs bei Christie's, Vincent Belloy. Dabei sei der Zeichner von Lucky Luke „einer der herausragendsten Comic-Künstler im französischsprachigen Raum“. Morris stehe in einer Reihe mit den Zeichnern von Asterix und Obelix sowie von Tim und Struppi, fügte Belloy hinzu.

Morris' Stil sei „klar, effizient und dynamisch“ und damit sehr modern, meint Belloy. In der Serie spiegle sich auch die Geschichte des sogenannten Wilden Westens der USA wider. Darin kommen etwa die berühmten Cowboys Billy The Kid und Jesse James oder die Abenteurerin Calamity Jane vor.

Lucky Luke besiegt in den einzelnen Bänden reihenweise Ganoven, sei es durch seine Gerissenheit, sein Glück oder den schnellen Griff zum Revolver. Was jeder Fan weiß: Lucky Luke schießt schneller als sein Schatten.

Morris, der mit bürgerlichem Namen Maurice de Bevere hieß, schuf 1947 die schlaksige Cowboy-Figur. Als Morris 2001 im Alter von 77 Jahren starb, hinterließ er 72 Bände. Zunächst hatte er die Geschichten selber geschrieben, später konzentrierte er sich auf die Zeichnungen und vertraute die Szenarien dem französischen Autor René Goscinny an. Die beiden hatten sich in New York kennengelernt und arbeiteten bis zu Goscinnys Tod 1977 zusammen.