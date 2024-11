Vierjähriger Bub tot in Wiener Wohnung aufgefunden: Mutter festgenommen

Wien – in lebloser vierjähriger Bub ist am Sonntag gegen 7.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Favoriten von der Polizei aufgefunden worden. Laut Landespolizeidirektion muss aufgrund der Verletzungen von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Die 29-jährige Mutter, die ebenso Verletzungen aufwies, wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.