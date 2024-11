Hopfgarten i. B., Langkampfen, Kirchbichl, Rattenberg, Münster, Söll, Wörgl, Buch – Zu gleich mehreren Einbruchdiebstählen kam es in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland. In Hopfgarten im Brixental, Langkampfen, Söll und Kirchbichl verschafften sich Unbekannte Zugang zu Bäckereien, in Rattenberg war es eine Konditorei und in Münster, Wörgl und Kirchbichl ein Gastronomiebetrieb.