Einbruchserie in Tirol geht weiter: Auch in Buch trieben Diebe ihr Unwesen

Hopfgarten i. B., Langkampfen, Kirchbichl, Rattenberg, Münster, Söll, Wörgl, Buch – Zu gleich mehreren Einbruchdiebstählen kam es in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland. In Hopfgarten im Brixental, Langkampfen, Söll und Kirchbichl verschafften sich Unbekannte Zugang zu Bäckereien, in Rattenberg war es eine Konditorei und in Münster, Wörgl und Kirchbichl ein Gastronomiebetrieb.

Die Polizei hält einen Zusammenhang aufgrund der ähnlichen Vorgehensweisen zwischen den verschiedenen Einbrüchen für möglich. Die Ermittlungen seien derzeit allerdings noch im Gange.

Drei Geldkassetten ausgeräumt

In Hopfgarten etwa brachen die Täter in der Nacht auf Sonntag die Notausgangstür eines Backwarenherstellers auf. Sie durchsuchten den Verkaufsbereich sowie den Bereich der Mitarbeiter. Erst um 5 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten schließlich drei leere Geldkassetten fest. Mehrere Hundert Euro wurden entwendet.

In der selben Nacht brachen Täter auch in die Filialen eines Bäckers in Langkampfen, Kirchbichl und Söll ein – auch hier hatten sie die Notausgangstüren aufgebrochen. Sie durchsuchten die Mitarbeiterbereiche, wo sie auch Kästen aufbrachen und stahlen mehrere Geldkassetten. In Söll wurde ein niedriger vierstelliger Betrag gestohlen. Wie viel Geld sich in den anderen Geldkassetten befand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Tresor mitgenommen

In Wörgl haben sich unbekannte Täter in der Nacht auf Montag durch den Gastgarten Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb verschafft. Dazu haben sie eine dreifach gesicherte Tür aufgebrochen und einen Tresor aus einem Holzschrank gerissen. Gestohlen wurde Bargeld in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

In Kirchbichl wurde ebenso eingebrochen. Durch ein gekipptes Fenster konnte der unbekannte Täter in den Gastronomiebetrieb einsteigen. Ein kleiner Tresor wurde aus der Wand gerissen, geöffnet und zurückgelassen. Ein größerer Tresor wurde samt Bargeld mitgenommen. In beiden Tresoren befanden sich Summen im vierstelligen Bereich.

In Rattenberg hatten es die Einbrecher auf eine Konditorei abgesehen. Der Besitzer des Geschäftes bemerkte um 5.25 Uhr, dass die Hintereingangstüre nur angelehnt war. Er stellte anschließend fest, dass mehrere Schubladen im Erdgeschoss durchwühlt wurden. Entwendet wurden eine Kellner-Geldtasche sowie ein Tresor mit Bargeld in der Gesamthöhe von mehr als 1000 Euro.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch den Lieferanteneingang wollten sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gastronomiebetrieb in Münster verschaffen. Sie scheiterten, doch gelangten anschließend über die Terrassentür in das Gebäude. Sie entwendeten eine Tasche mit Bargeld von mehreren hundert Euro. Im Keller brachen sie schließlich einen Zigarettenautomaten auf, woraus sie die Münzgeldkassette sowie zwölf Schachteln Zigaretten stahlen. Auch im Kühlraum wurden die Einbrecher fündig: Sechs Flaschen Spirituosen ließen sie ebenfalls mitgehen.

Kellerabteile und Tresor aufgebrochen

Bereits in den Tagen zuvor war in Wörgl in die Keller von fünf Mehrparteienhäusern eingebrochen worden. Aus neun Kellerabteilen wurden E-Bikes, Mountainbikes und Wein gestohlen. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. Am Montagabend dann die Nachricht: Auch in Buch schlugen Diebe zu. Sie stiegen über ein Wintergartenfenster in einen Gastronomiebetrieb ein und schlugen ein Loch in den dort abgestellten Tresor, um Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Eurobereich zu stehlen.

Einen Zusammenhang der Einbrüche kann die Polizei noch nicht bestätigen, es liege aber nahe, heiß es aus deren Kreisen. (TT.com)