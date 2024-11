Rang drei genügte: Jorge Martin erstmals MotoGP-Weltmeister

Barcelona – Jorge Martin ist erstmals MotoGP-Weltmeister. Dem spanischen Ducati-Piloten reichte am Sonntag beim Motorrad-WM-Showdown in Barcelona Rang drei, um Titelverteidiger Francesco Bagnaia abzulösen. Der Italiener gewann zwar den Solidaritäts-Grand-Prix nahe der katalonischen Metropole, die nach der katastrophenbedingten Absage von Valencia eingesprungen war. Der entthronte Doppelweltmeister hatte im Gesamtklassement am Ende aber zehn Punkte Rückstand auf Martin.