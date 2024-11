Kitzbüheler Adler flogen endlich wieder zum Sieg

Kitzbühel – Ganze fünf Spiele in Folge waren die Kitzbüheler Adler zuletzt in der Alps Hockey League sieglos geblieben – gegen Schlusslicht Sterzing schrieben die Gamsstädter aber am Samstagabend endlich wieder an.

Dabei gingen die Hausherren im heimischen Sportpark engagiert zu Werke, Matzka (8.) brachte die Adler in Führung. Sterzing glich aus, Tschurnig (33.) traf zur erneuten Führung, die die Gäste wiederum egalisierten. Fünf Minuten vor dem Ende war es schließlich Schutz, der zum erleichternden 3:2-Endstand traf. „Es war eine unglaublich harte Partie“, atmete Kitzbühels Tormann Luca Egger erleichtert auf: „Aber wir haben nach einer mannschaftlichen Top-Leistung verdient gewonnen.“ Am Donnerstag soll in Gröden der nächste Sieg her. (a.m.)