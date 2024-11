Südtiroler Sinner krönte Jahr 2024 mit Triumph bei den ATP Finals

Turin – Jannik Sinner hat sein Jahr mit dem Heimsieg bei den ATP Finals in Turin gekrönt. Der Weltranglisten-Erste aus Südtirol setzte sich im Finale am Sonntag gegen den Amerikaner Taylor Fritz in 1:24 Stunden mit 6:4,6:4 durch. Für den 23-Jährigen, der 2024 bei den Australian Open und den US Open seine ersten Grand-Slam-Titel errang, ist es der achte Turniersieg der Saison.