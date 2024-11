Präsident des Klimagipfels klagt über zähe Verhandlungen

Zur Halbzeit der zweiwöchigen Klimakonferenz in Aserbaidschan hat sich der Präsident des UN-Treffens, Mukhtar Babayev, besorgt über das schleppende Tempo der Verhandlungen über milliardenschwere Klimahilfen für arme Staaten geäußert. "Ich mache mir Sorgen, dass sich die Parteien nicht schnell genug aufeinander zu bewegen", sagte er in Baku. Den größtmöglichen Ehrgeiz zu zeigen, sei schwierig und erfordere Mut.

Er richtete auch einen direkten Appell an die G20-Staaten, die sich zurzeit in Brasilien treffen und ebenfalls über die Klimakrise beraten. Diese stünden für 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und für 80 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen. Ihre Führungsrolle sei daher von entscheidender Bedeutung. "Ohne sie können wir keinen Erfolg haben. Und die Welt wartet darauf, von ihnen zu hören", sagte er. "Dies ist ihre Chance, ihre Führungsstärke unter Beweis zu stellen."

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird in der zweiten Woche der UNO-Klimakonferenz COP29 in Baku wie schon in den beiden Vorjahren als EU-Vertreterin federführend zu Fragen der Klimawandelanpassung verhandeln. Doch die Rahmenbedingungen in Aserbaidschan sind zuletzt nochmals schwieriger geworden. "Leider sehen wir noch zentrale offene Punkte in allen Bereichen. Mehr als zur selben Zeit letztes Jahr", sagte Gewessler am Montag vor Journalisten.