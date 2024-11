Tobias Roth: Salzburger Writer-in-Residence hat viele Pläne

Als gebürtiger Münchner ist es für Tobias Roth zwar nur ein Katzensprung nach Salzburg, dennoch fühlt sich der deutsche Autor, Übersetzer und Herausgeber derzeit wie im Paradies: Der H.C. Artmann-Stipendiat verbringt als Writer-in-Residence den November in einer kleinen Wohnung in der Mozartstadt und konzentriert sich darauf, seine mannigfaltigen Projekte voranzutreiben. Am Dienstag (19.11., 19 Uhr) gibt er im Literaturhaus Salzburg Einblicke in die italienische Renaissance.

Seit dem Riesen-Erfolg seines 2020 im Galiani Verlag erschienenen großformatigen Prachtbandes "Welt der Renaissance", in dem er diese Blütezeit anhand von Texten 68 damaliger Autorinnen und Autoren greifbar machte, ist er ein gefragter Spezialist für diese faszinierende Epoche und hat sich in einer ganzen Buchreihe drei italienischen Renaissance-Städten gewidmet: Neapel, Florenz und Rom. Sein bisher neuester Band, der den "kometenhaften Wiederaufstieg" Roms zur Welthauptstadt behandelt, steht im Zentrum seiner Lesung, zu der auch "italienische Häppchen" versprochen werden.

Er wolle Peter Fritz, den neuen Direktor des Salzburger Freilichtmuseums, 2025 bei einer Ausstellung zum 500-Jahr-Jubiläum des Bauernkriegs unterstützen, erzählt Roth, der mit Fritz schon bei der Schallaburg-Schau "Renaissance einst, jetzt & hier" im Vorjahr zusammengearbeitet hat. "Im Zuge der Recherchen habe ich Michael Gaismair für mich entdeckt. Alle Achtung!" Der Tiroler Bauernführer habe mit seinen politischen Forderungen "eine Radikalität, die an Thomas Morus heranreicht" gehabt, begeistert sich Roth über den Rebellen, der 1532 in Padua ermordet wurde.

In Salzburg arbeite er vor allem an zwei Projekten, sagt der vielseitig engagierte und interessierte 39-Jährige, der Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Kunstgeschichte studierte - nämlich an ersten Skizzen für ein Langgedicht, "das mir schon lang im Kopf rumgeht", sowie an der Fortführung der von ihm seit einigen Jahren im Berliner Sukultur Verlag herausgegebenen "Grünen Reihe". Diese sei "eine ganz bunte Wundertüte" an Reclam-ähnlichen Heftchen, in denen "Texte über den, aus dem, durch den und für den Garten" veröffentlicht werden.