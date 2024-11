In Bäckerei in Fügen eingebrochen: Täter nahmen Geld und Tabakwaren mit

Fügen – Einbruchsalarm in Fügen am Wochenende. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich bis dato unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend um 18 Uhr und Montag um 5.30 Uhr Zugang zu einer hiesigen Bäckerei, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Gebäude selbst hebelten der oder die Täter mehrere Kästen auf und stahlen Bargeld sowie Tabakwaren. Laut Polizei liegt der Schaden im unteren vierstelligen Eurobetrag. (TT.com)