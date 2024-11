„Bündnis der Vernunft“: ÖVP, SPÖ und NEOS starten Gespräche um neue Koalition

Wien – Nachdem ÖVP, SPÖ und NEOS am Montagvormittag zur dritten und letzten Sondierungsrunde zusammengekommen sind, traten die drei Parteichefs zu Mittag gemeinsam vor die Kamera. Dabei erklärten sie, dass die Sondierungsphase abgeschlossen sei und sie nun offiziell in Koalitionsverhandlungen gehen werden.

Die Österreicher und die Österreicherinnen wollen eine „stabile und demokratisch legitimierte Regierung“, so Nehammer. „Aufbruch, Veränderung und Zuversicht“ sei jetzt gefordert, und ein „Bündnis der Vernunft und der politischen Mitte“ solle dies erreichen.

„Jetzt geht es in die Tiefe“, erklärte Nehammer in der Pressekonferenz zu Mittag. Nun sollen themenspezifische Gruppen der drei Parteien zusammenkommen. Trotzdem, so Nehammer, sei der Ausgang der Koalitionsverhandlungen weiter offen.