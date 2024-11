Fasnachtsfieber greift um sich: Plakat für Matschgererumzug in Absam präsentiert

Fasnachtsfans sollten sich den 16. Februar 2025 schon jetzt dick im Kalender markieren: Nach acht Jahren Pause geht in Absam wieder der große Matschgererumzug in Szene. Die Vorfreude wächst. Am Wochenende wurde bereits das Plakatsujet enthüllt, das die tiefe Verwurzelung der Fasnacht in Absam zeigt.