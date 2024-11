Zwei Quali-Siege bei der Rückkehr: „Mein Weg hat sich ausgezahlt“

Der Milser Biathlet Felix Leitner ging in der Vorbereitung eigene Wege. Nun sicherte sich der 27-Jährige bei zwei Leistungstests in Obertilliach mit Laufsiegen die Weltcup-Teilnahme.

Mils - Kritisch beobachtete mancher aus der Szene, wie Junioren-Weltmeister Felix Leitner in der Vorbereitung auf Solopfaden wandelte: Mit Florian Steirer, seinem alten Coach. Und in einer eigenen Trainingsgruppe. „Ich wollte es auf diesem Weg noch einmal versuchen“, meinte der Biathlet, der trotz guter Anlagen erst einen Podestplatz verzeichnet hatte.

Nun scheint sich die Entscheidung des 27-Jährigen vorerst zu bestätigen. Bei zwei Testrennen in Obertilliach (10 bzw. 12,5 km) trug Leitner jeweils den Sieg davon, womit er sich für die Mannschaft von Cheftrainer Vegard Bitnes nachhaltig empfahl. Die offizielle Bestätigung ist ausständig, aber so wird der Norweger nicht an ihm vorbeikommen. „Ich freue mich, dass das so geklappt hat.“ Nicht am Start: der am Rücken verletzte Tiroler Dominic Unterweger.