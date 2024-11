Mann (36) nach Arbeitsunfall in Fügen mit Hubschrauber in Innsbrucker Klinik geflogen

In Fügen stürzte ein 36-jähriger Arbeiter von einer Leiter und fügte sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Fügen – Ein 36-jähriger Österreicher war am Montag gegen 14.30 Uhr im Zuge seiner Arbeiten in einem Firmengebäude in Fügen auf eine Leiter gestiegen. Plötzlich rutschte diese Weg und der Mann stürzte 2 Meter rückwärts auf den Boden.