Lange Haftstrafen für 45 Demokratieaktivisten in Hongkong

Das Oberste Gericht von Hongkong hat am Dienstag 45 pro-demokratische Aktivisten in einem bahnbrechenden Prozess zur nationalen Sicherheit zu Haftstrafen von bis zu 10 Jahren verurteilt. Der Prozess hat der einst kämpferischen Demokratiebewegung in der Stadt geschadet und internationale Verurteilung nach sich gezogen. Benny Tai, ein ehemaliger Rechtsgelehrter, der als "Organisator" der pro-demokratischen Aktivisten bezeichnet wurde, wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.