Die ÖHB-Damen schnupperten vor der Heim-EM Höhenluft

Noch neun Tage – dann beginnt für Österreichs Handball-Frauen das Abenteuer EM. Am 28. November treffen die ÖHB-Damen in der Olympiaworld in Innsbruck auf die Slowakei. Als weitere Gegnerinnen in der Gruppe E warten Norwegen (30. November) und Slowenien (1. Dezember).