Schnellschätzung zur Inflation: Was im Oktober teurer und was billiger wurde

Wien – Im Oktober waren die Preise in Österreich im Durchschnitt um 1,8 Prozent höher als im Oktober 2023 – wie schon in der Schnellschätzung vor drei Wochen erwartet. Damit war die Teuerung gleich hoch wie im September und blieb den zweiten Monat im Folge unter dem EZB-Inflationsziel von 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat September 2024 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,3 Prozent, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.