Zwergstaat San Marino feiert Aufstieg in der Nations League: „Geschichte geschrieben“

Die Fußball-Nationalmannschaft des Kleinstaats San Marino wird diesen Abend sicher nie vergessen: Nach dem überraschenden ersten Sieg nach mehr als 20 Jahren im September feierte die Mannschaft von Trainer Roberto Cevoli den nächsten Erfolg. Das 3:1 in Liechtenstein bedeutete nicht nur den ersten Auswärtserfolg in der Geschichte des kleinen Landes. Durch den zweiten Pflichtspielsieg überhaupt steigt San Marino in die Liga C der Nations League auf.