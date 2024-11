Judokas krönten ihre Mannschafts-Meister, Tiroler Podestplätze bei FIS-Rennen

Ski alpin: Die Resterhöhe am Pass Thurn war am Wochenende Austragungsort zweier FIS-Torläufe. Und an beiden Tagen war der weltcuperprobte Italiener Filippo Della Vite der Schnellste. Gleich dahinter ein Duo des Tiroler Skiverbandes: Am Samstag hieß es Mario Gramshammer (Maurach) vor Nicolas Gstrein (Längenfeld), tags darauf belegte Gstrein Rang zwei vor Gramshammer. Die nächsten FIS-Bewerbe in Österreich stehen von 28.11 bis 1.12. in Hippach/Mayrhofen auf dem Programm.