Nach Aussagen über möglichen Spielerstreik meldet sich Alaba zu Wort: „Unwahrheit“

Wien – Der Schlagabtausch zwischen Österreichs Nationalspielern und Top-Funktionären im ÖFB geht in die nächste Runde. Nun meldete sich auch David Alaba zu Wort, nachdem Verbands-Vizepräsident Johann Gartner über eine angebliche Streikdrohung der Teamspieler berichtet hatte. Der im Mannschaftsrat sitzende Real-Star sagte am Dienstag gegenüber dem „Kurier“ (Online-Ausgabe): „Herr Gartner behauptet hier die Unwahrheit. Wir haben niemals gedroht, nicht zu spielen.“

Was war passiert: Der niederösterreichische Landesverbandschef hatte gegenüber den „NÖN“ (Montag-Ausgabe) ein von ihm aufgeschnapptes Detail aus der Unterredung des Mannschaftsrats mit der ÖFB-Spitze am 11. November ausgeplaudert. Gartner wurde mit den Worten zitiert: „Da wurde damit gedroht, dass sie nicht mehr spielen.“ Ein Zitat, an das sich der ehemalige Interimspräsident des ÖFB (Februar bis Juli 2023) nun so nicht mehr erinnern konnte.