Adventmarkt am Maximilianplatz – ein Fest für alle Sinne in Schwaz

Der Schwazer Advent vom 22. November bis 23. Dezember bietet eine festliche und besinnliche Atmosphäre im Herzen der Stadt.

Auf dem Maximilianplatz werden Besucher:innen von weihnachtlichen Klängen, dem Duft von Glühwein und traditionellen Tiroler Schmankerln wie Zillertaler Krapfen, Kiachl und süßen Adventbrezen empfangen. Die Eröffnung findet am Freitag, den 22. November, um 17 Uhr vor der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt mit einer feierlichen Illuminierung des Weihnachtsbaums statt – anschließend ziehen die Akteur:innen auf den Maximilianplatz ein.

Musikalisch untermalt wird der Advent von über 35 Musikgruppen, darunter bekannte Künstler:innen wie Julian le Play, die für eine abwechslungsreiche Mischung aus Weihnachtsliedern, Volksmusik und modernen Klängen sorgen. Grandiose Weihnachtskonzerte laden an den Adventwochenenden zum Genießen und Verweilen ein. An jedem Adventsonntag wird eine Kerze am großen Adventkranz entzündet, begleitet von feierlichen Zeremonien, die von einheimischen Vereinen, Schulen und Kindergärten gestaltet werden.

Auch für die Kleinen hält der Schwazer Advent ein buntes Programm bereit. Ein großes Kinderprogramm mit kostenlosen Kutschenfahrten, dem Fuggerexpress und verschiedenen Mitmachaktionen sorgt für strahlende Augen. Zudem bieten die Schwazer Vereine zahlreiche regionale Spezialitäten an den Ständen an – von gebratenen Maroni bis hin zu Krautkrapfen. Der Schwazer Advent am Maximilianplatz ist seit 2023 Teil von Advent in Tirol und zählt damit zu den schönsten Adventmärkten im Land!

Weitere Informationen und die Programme aller Öffnungstage finden Sie auf www.schwazer-advent.at

Kulturtage der Senioren Vom 28. bis 30. November wird der Silbersaal im SZentrum Schwaz bei den inzwischen 33. Seniorenkulturtagen einmal mehr zum Ausstellungs- und Verkaufsraum, wenn zahlreiche Kunsthandwerker:innen ihre Werke präsentieren. Interessierte sind herzlich willkommen, nach ersten Weihnachtsgeschenken und kleinen Kostbarkeiten zu stöbern. Die offizielle Eröffnung findet am 28. November um 18 Uhr statt, an den weiteren beiden Terminen ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Den Einkauf in Silberzehnern zurückbekommen. © Stadtmarketing Schwaz

Das große Adventgewinnspiel

Die Stadt Schwaz startet das Adventshopping mit einer besonderen Aktion für den regionalen Handel: Einkäufe in der weihnachtlich geschmückten Altstadt können den Einkaufswert in Silbermünzen zurückbringen! Mitmachen ist ganz einfach: Teilnehmerkarte und Rechnung im Gewinnbriefkasten beim Schatzkammer Silberregion-Shop einwerfen. Jeden Montag wird gezogen – jede Woche eine neue Chance auf einen Silbermünzen-Gewinn!

Stadtforum am 3. Dezember Schwaz informiert, diskutiert und fragt nach: Die nächste öffentliche Stadtversammlung findet am 3. Dezember 2024 um 19.30 Uhr im Silbersaal statt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen und sich in diesem Rahmen über aktuelle Bauprojekte und Aktionen, die das Gemeinde­leben betreffen, zu informieren sowie brennende Fragen zu stellen.

© Angélica Morales - Ichmachefotos.com

Sportpass ermöglicht ganzjährigen Freizeitspaß

Eislaufen, Skifahren, Schwimmen – und dann noch mit dem Bus gemütlich nach Hause! All das ist mit dem Sportpass möglich, der seit 28. Oktober in allen Gemeindeämtern der Regionsgemeinden Gallzein, Pill, Schwaz, Stans, Terfens, Vomp, Weer, Weerberg, Kolsass und Kolsassberg erhältlich ist. Der Sportpass ist grundsätzlich in zwei Varianten sowie für Kinder und Jugendliche (auch Lehrlinge) zu erwerben.

In Variante A sind auch die Skilifte der Region inbegriffen. So sind vor allem junge Sportfans top ausgestattet. Rodeln am Berg, ein entspannter Skitag oder eine Runde Eislaufen sind genauso möglich wie der Besuch im Schwazer Schwimmbad oder die anschließende Heimfahrt mit dem Citybus.

© Koren

Limonada Dance Company in Schwaz

Erleben Sie im SZentrum Schwaz die Tanz-Gala „Szenische Highlights – Eine Reise durch Gasa Valgas Choreografien“ am 27., 28. und 29. Dezember! Unter der Leitung von Gasa Valga präsentiert die Limonada Dance Company bewegende Soli und kraftvolle Ensembles. Valga moderiert persönlich und bietet Einblicke in seine Werke. Tickets und weitere Informationen unter www.limonada.at

Eislaufvergnügen in der modernisierten Kaltlufthalle. © Stadt Schwaz

Die Schwazer Eissaison ist eröffnet

Der Schwazer Eislaufplatz startet in die zweite überdachte Eissaison. Die Kaltlufthalle wurde vor der letztjährigen Öffnung großzügig modernisiert, die Eisfläche ist seitdem der Sonneneinstrahlung nicht mehr so stark ausgesetzt.

Seit 16. November sind große und kleine Eisprinzen und -prinzessinnen nun wieder herzlich willkommen, um ihre Spuren im glitzernden Eis zu hinterlassen.