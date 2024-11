Nina Manhart ist vom SOS-Kinderdorf und spricht in „Tirol Live“ über Kinderrechte, die besonderen Bedürfnisse der Jüngsten und weshalb es so wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen können. Sie leitet Workshops, in denen sie diese Dinge vermittelt und erklärt, wie sie darüber hinaus über Kinderrechte aufklärt.