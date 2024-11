Angriff mit Messer und Fäusten: Zwei Verletzte in Innsbruck, Täter festgenommen

Innsbruck – Mit schwerer Körperverletzung endete ein Streit zwischen vier jungen Männern am Montagabend gegen 19 Uhr vor einem Innsbrucker Wohnhaus. Laut Polizei stach ein 20-jähriger Syrer mit einem Klappmesser mehrmals in die linke Gesäßhälfte eines 24-jährigen Afghanen. Ein 21-jähriger Palästinenser schlug indes einem 18-jährigen Afghanen mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, beim 24-Jährigen war das Ausmaß der Verletzungen zunächst unklar. Er wurde in die Klinik gebracht. Spezialkräfte der „Schnellen Interventionsgruppe“ (SIG) nahmen die beiden Täter in einer Wohnung fest. Am Dienstag wurden sie aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß angezeigt. Ursache und Hergang der Auseinandersetzung waren zunächst nicht bekannt. (TT.com)