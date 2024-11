TT-Chat zum Thema Pflege in Tirol: Diese Fragen beantwortete AK-Experte Robert Senn

Am Donnerstag drehte sich im „Gut zu wissen“-Chat alles um das Thema Pflege im Alter.

Innsbruck – Immer mehr ältere Menschen sind auf die Betreuung immer weniger jüngerer Menschen angewiesen. In Zeiten des Pflegenotstands machen sich viele Gedanken über die Versorgung im Alter oder die Pflege älterer Angehöriger sowie über die finanziellen Auswirkungen.

Zu diesem Thema ist Robert Senn am Donnerstag um 10.30 Uhr im „Gut zu wissen“-Chat der TT zu Gast. Der Kammerrat bei der Tiroler AK und langjährige Berater bei den Innsbrucker Sozialen Diensten beantwortet Fragen, die Leser beschäftigen. Schon jetzt besteht die Möglichkeit, etwa Fragen zur Betreuung in Seniorenheimen, durch Angehörige daheim oder eine 24-Stunden-Pflege an gutzuwissen@tt.com zu senden.