Sechster Testflug des "Starships" mit gemischtem Erfolg

"Starship", die größte jemals gebaute Rakete, hat am Dienstag den sechsten Testflug absolviert. Das Ziel, die untere Raketenstufe wieder zum Weltraumbahnhof in Texas zurückfliegen zu lassen, wurde verfehlt. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX feierte dennoch einen Fortschritt. Dessen Firmengründer Elon Musk traf beim Test den künftigen US-Präsidenten Donald Trump - dessen Regierungsberater er werden soll und dessen Pläne zur Eroberung des Weltalls er teilt.

Nicht geschafft hat es SpaceX, das Manöver vom 13. Oktober zu wiederholen. Damals war in einer Weltpremiere das Wiederauffangen der ersten Antriebsstufe des Raketensystems gelungen, nachdem diese die Raumfähre ins All befördert hatte. Dies klappte dieses Mal nicht, der Booster landete wenige Minuten nach dem Start kontrolliert und sanft im Golf von Mexiko.

Bei einem vierten Testflug im Juni setzte das "Starship" erstmals zu einer kontrollierten Landung an, die dann allerdings nicht ganz wie erhofft verlief. SpaceX betont stets, dass das Ziel der Tests ist, Daten zu sammeln. Im vergangenen Monat erreichte das "Starship" Weltraumhöhe und landete kontrolliert im Indischen Ozean. Zudem wurde bei diesem Test erstmals versucht, die untere Raketenstufe direkt am Startturm in Texas mit Greifarmen wieder aufzufangen - was ebenfalls gelang.