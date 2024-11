Nationalrat bestimmt neue Volksanwältin

Der Nationalrat kommt am Mittwoch zu seiner zweiten Sitzung der Legislaturperiode zusammen. Eröffnet wird diese mit einer "Aktuellen Stunde", die sich auf Antrag der FPÖ um Wirtschaft und Arbeitsplätze dreht. Gewählt wird eine neue Volksanwältin, da Walter Rosenkranz in den Nationalrat zurückgekehrt ist, wo er bei der jüngsten Sitzung zum Präsidenten gewählt wurde. Ihm soll nun die Bezirkshauptfrau von Wels-Land, Elisabeth Schwetz folgen.

Die FPÖ startet am Mittwoch auch eine Initiative mit dem Ziel, die Regierung aus dem Amt zu heben. Der entsprechende Misstrauensantrag wird aber aller Voraussicht nach in der Minderheit bleiben. Schließlich stehen auch die ersten Gesetzesbeschlüsse an. Ziel des Pakets sind bessere Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie eine verstärkte Vorkehrung gegen die Umgehung von Wirtschaftssanktionen.