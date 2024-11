Nebenklage-Plädoyers in Vergewaltigungsprozess in Avignon

In einem Aufsehen erregenden Vergewaltigungsprozess in Avignon in Frankreich beginnen am Mittwoch die Plädoyers der Nebenklägerinnen und -kläger. Zu ihnen zählt in erster Linie das Vergewaltigungsopfer Gisèle Pelicot, die von ihrem Mann über Jahre hinweg immer wieder betäubt und gemeinsam mit fremden Männern vergewaltigt wurde. Die 71-Jährige wird für ihren Mut in Frankreich inzwischen als Heldin gefeiert.