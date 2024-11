Projekt zu Wassermanagement am Neusiedler See

Ein Projekt von Foster Europe (Foundation for strong European Regions) mit Sitz im Schloss Esterhazy in Eisenstadt widmet sich dem Wassermanagement im Raum Fertö-Neusiedler See. Der Auftakt erfolgt mit einem Seminar und einer Podiumsdiskussion am Mittwoch in Neusiedl am See. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interessen und Konzepte zusammenzubringen, hieß es vom Veranstalter.